8 июня, 21:21

Финал между Синнером и Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас проводят длиннейший финал в истории «Ролан Гаррос».

Спортсмены провели на корте 4 часа 43 минуты, что стало рекордом турнира. До этого самый продолжительный финал на Открытом чемпионате Франции сыграли Матс Виландер и Гильермо Вилас в 1982 году — 4 часа 42 минуты.

Матч между Синнером и Алькарасом еще продолжается. Первые два сета остались за итальянцем — 6:4, 7:6 (7:4), третью и четвертую партию выиграл испанец — 6:4, 7:6 (7:3).

  • nikola mozaev

    Это, несомненно, был один из лучших матчей в истории тенниса! Алькарас совершил невероятный камбэк!

    08.06.2025

    • Алькарас сравнял счет по сетам в финале «Ролан Гаррос» против Синнера

    Алькарас отыгрался с 0-2 по сетам и победил Синнера в финале «Ролан Гаррос»

