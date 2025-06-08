Финал между Синнером и Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас проводят длиннейший финал в истории «Ролан Гаррос».

Спортсмены провели на корте 4 часа 43 минуты, что стало рекордом турнира. До этого самый продолжительный финал на Открытом чемпионате Франции сыграли Матс Виландер и Гильермо Вилас в 1982 году — 4 часа 42 минуты.

Матч между Синнером и Алькарасом еще продолжается. Первые два сета остались за итальянцем — 6:4, 7:6 (7:4), третью и четвертую партию выиграл испанец — 6:4, 7:6 (7:3).