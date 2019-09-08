В воскресенье вечером в Нью-Йорке в финале турнира «Большого шлема» US Open сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль

Начало матча — не ранее 23.00 по Москве. Игра должна стартовать в это время, но может быть задержана из-за финала в женских парах — впрочем, такой вариант маловероятен.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию финала Медведев — Надаль. До и после игры вашему вниманию — различные материалы о главном событии сентября в мире тенниса.

23-летний Медведев впервые в карьере вышел в финале турнира «Большого шлема». Пятая ракетка мира на Открытом чемпионате США прошел путь от злодея до героя — американская публика освистывала теннисиста, а тот отвечал вызывающими жестами и провокационными заявлениями после побед. К финалу конфликт между россиянином и болельщиками улажен — игрок извинился, а зрители теперь не гудят в его адрес.

Медведев — первый российский теннисист в финале турнира «Большого шлема» за 14 лет. Последний наш игрок, который до этого доходил до главного матча «мейджора», — чемпион Australian Open-2005 Марат Сафин.

33-летний Надаль — одна из икон современного мужского тенниса. В его активе — 18 «Больших шлемов», в Нью-Йорке он побеждал трижды (2010, 2013, 2017).

В ночь на понедельник у Медведева будет возможность вписать свое имя в историю. К его игре будет приковано огромное внимание — не случайно матч в прямом эфире планирует показать Первый канал. Не пропустите трансляцию финала US Open и материалы о нем на сайте «СЭ»!

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open.

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов. Открытые корты, хард.

Мужчины. Финал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Начало трансляции — 8 сентября, 23.00 (мск)