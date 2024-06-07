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Сегодня, 16:14

Фетисов оценил выступление Андреевой на «Ролан Гаррос»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил удачное выступление 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции-2024.

Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6)

«Молодец, хорошо выступила, надо пожелать ей дальнейших успехов. Теннисисты — единственные наши амбассадоры в мировом спорте: всегда на слуху, играют, побеждают, являясь русскими спортсменами», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В финале турнира «Большого шлема» Паолини сыграет против первой ракеткой мира из Польши Иги Свентек.

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Вячеслав Фетисов
Мирра Андреева
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