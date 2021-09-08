Фернандес обыграла Свитолину и вышла в полуфинал US Open
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес победила украинку Элину Свитолину (6:3, 3:6, 7:6) в матче 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде. В полуфинале она сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лейла Фернандес (Канада) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)
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