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Фернандес обыграла Свитолину и вышла в полуфинал US Open

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Канадская теннисистка Лейла Фернандес победила украинку Элину Свитолину (6:3, 3:6, 7:6) в матче 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде. В полуфинале она сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лейла Фернандес (Канада) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

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Евгений Петров все материалы автора

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