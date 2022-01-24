Феликс Оже-Альяссим заявил, что у него есть время восстановится перед матчем с Медведевым

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал как будет готовится к матчу с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я хорошо себя чувствую. Есть время время на восстановление, прежде чем играть в среду. Это идеальный сценарий», — приводит слова теннисиста сайт ATP.

В четвертом круге Australian Open Оже-Альяссим впервые за четыре матча обыграл Марина Чилича — 2:6, 7:6, 6:2, 7:6.

За выход в полуфинал канадец поспорит с Медведевым, который в начале сезона отдал ему всего четыре гейма на ATP Cup.