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Сегодня, 14:14

Оже-Альяссим — о матче с Медведевым: «Есть время на восстановление, так что это идеальный сценарий»

Феликс Оже-Альяссим заявил, что у него есть время восстановится перед матчем с Медведевым
Анна Горшкова
Корреспондент

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал как будет готовится к матчу с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я хорошо себя чувствую. Есть время время на восстановление, прежде чем играть в среду. Это идеальный сценарий», — приводит слова теннисиста сайт ATP.

В четвертом круге Australian Open Оже-Альяссим впервые за четыре матча обыграл Марина Чилича — 2:6, 7:6, 6:2, 7:6.

За выход в полуфинал канадец поспорит с Медведевым, который в начале сезона отдал ему всего четыре гейма на ATP Cup.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/cilic-felix-australian-open-2022-monday
Теннис
Даниил Медведев
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