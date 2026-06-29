Оже-Альяссим победил Шевченко в первом круге Уимблдона
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг Уимблдона.
В первом круге 4-я ракетка мира победил Александра Шевченко, представляющего Казахстан, со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.
Оже-Альяссим сыграет в следующем матча с хорватом Дино Призмичем.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:1, 6:4
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