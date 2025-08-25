Пятая ракетка мира Дрейпер вышел во второй круг US Open

Британец Джек Дрейпер обыграл аргентинца Федерико Агустина Гомеса в первом круге Открытого чемпионата США.

Встреча длилась 3 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 в пользу 5-й ракетки мира.

За выход в третий круг турнира «Большого шлема» Дрейпер поборется с Зизу Бергсом из Бельгии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) — 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2