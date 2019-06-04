Федерер вышел в полуфинал Roland Garros и сыграет с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В четвертьфинале он обыграл своего соотечественника Стэна Вавринку – 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. Отметим, что игра была прервана из-за дождя.

Соперником Федерера в полуфинале станет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:5), 6:4