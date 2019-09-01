Федерер вышел в четвертьфинал US Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/4 финала US Open. Пятикратный победитель турнира в трех сетах взял верх над Давидом Гоффеном.

Соперником Федерера станет победитель матча Григор Димитров — Алекс-Де Минаур, которые играют в эти минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, 15) — 6:2, 6:2, 6:0