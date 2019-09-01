Федерер вышел в четвертьфинал US Open
20:40
Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/4 финала US Open. Пятикратный победитель турнира в трех сетах взял верх над Давидом Гоффеном.
Соперником Федерера станет победитель матча Григор Димитров — Алекс-Де Минаур, которые играют в эти минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, 15) — 6:2, 6:2, 6:0