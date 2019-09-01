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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Федерер вышел в четвертьфинал US Open

20:40
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Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/4 финала US Open. Пятикратный победитель турнира в трех сетах взял верх над Давидом Гоффеном.

Соперником Федерера станет победитель матча Григор Димитров — Алекс-Де Минаур, которые играют в эти минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, 15) — 6:2, 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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