Швейцарец Роджер Федерер выиграл сотый матч на Australian Open. Юбилейной для него стала победа над австралийцем Джоном Миллмэном в пяти сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Федерер первым добрался до отметки в 100 побед в истории Australian Open. У занимающего второе место Новака Джоковича 71 выигрыш.

Кроме того, Федерер — единственный теннисист, кому удавалось победить больше 100 раз еще на одном турнире «Большого шлема»: он выиграл 101 матч на «Уимблдоне».

В истории US Open и Roland Garros Федерер занимает вторые места по количеству побед: 70 против 93 у Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции и 89 побед против 98 у Джима Коннорса на US Open.