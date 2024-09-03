Федерер — о допинг-деле Синнера: «Непоследовательность видится в том, что он избежал отстранения»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер впервые поделился мнением о допинге-деле Янника Синнера, который дважды сдал положительный тест в марте, но избежал дисквалификации.

— Это не то, что мы хотим видеть в теннисе. Нам не нужна такая шумиха. Я понимаю, это сложная ситуация. Это кошмар для любого спортсмена и команды — получить такие обвинения и проблемы, поскольку мы заполняем эти формы каждый день.

Полагаю, мы все в значительной степени верим, что Янник ничего не сделал, но непоследовательность видится в том, что он избежал отстранения, пока они не были на 100% уверены в том, что происходит, — вот вопрос, на который нужно ответить. Однако мы должны доверять процессу, а также всем, кто в нем участвует, — приводит слова Федерера Today.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал его для лечения пореза на пальце спортсмена.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, итальянец лишился призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.