Федерер в четырех сетах обыграл Нишикори и вышел в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале Уимблдона одержал волевую победу над японцем Кеем Нишикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 39 минут.

За право выйти в финал вторая ракетка турнира сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) – Сэм Керри (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Кеи Нишикори (Япония, 8) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4