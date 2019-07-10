Федерер в четырех сетах обыграл Нишикори и вышел в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале Уимблдона одержал волевую победу над японцем Кеем Нишикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 39 минут.
За право выйти в финал вторая ракетка турнира сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) – Сэм Керри (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Кеи Нишикори (Япония, 8) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4
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