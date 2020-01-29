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Федерер считает, что не заслужил победу в 1/4 финала Australian Open

03:21
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги четвертьфинального матча против американца Тенниса Сандгрена. Он одержал победу в пяти сетах, отыграв семь матчболов.

-Иногда кажется, что тебя может спасти только везение, — сказал Федерер после матча. — Когда у соперника семь матчболов, ты ничего не контролируешь. Я просто надеялся, что ему не удастся очередной виннер. В любом случае мне очень повезло.

В пятом сете стал чувствовать себя более комфортно, снова начал играть свободно. Сумел сделать брейк, справлялся со своей подачей. Я не заслужил эту победу, но невероятно рад.

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