Федерер рассказал, что полностью восстановился от травмы ноги

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, рассказал о своем состоянии. По его словам, он полностью восстановился и готов играть.

– Я полностью восстановился к "Ролан Гаррос" после травмы ноги, – приводит Daily Express слова Федерера. – Безумно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года. Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию. Чувствую, что турнир будет непростым.

Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая.