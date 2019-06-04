Федерер рассказал, что не боится играть с Надалем на грунте

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от полуфинального матча на Roland Garros с испанцем Рафаэлем Надалем. Роджер в четвертьфинале обыграл соотечественника Стэна Вавринку, Надаль – японца Кея Нишикори

– Я ненавидел играть с левшами, никогда не играете естественно против них, – цитирует швейцарца Sport.es. – Теперь люблю, потому что это вызов. В таких матчах с Рафой это самое трудное, с чем можно столкнуться. Во всяком случае, если вы хотите что-то выиграть на грунте, знаете, что рано или поздно вам придется столкнуться с Рафой. Если бы я хотел избежать этого, меня бы не было на этом турнире.