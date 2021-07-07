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Федерер проиграл Хуркачу в 1/4 финала Уимблдона

20:12
Хуберт Хуркач. Фото Уимблдон.
Хуберт Хуркач. Фото Уимблдон.
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Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 7:6 (7:4), 6:0) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 51 минуту. Хуркач сделал десять эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У Федерера пять эйсов, три двойные и один успешный брейк-поинт.

В полуфинале швейцарец сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Роджер Федерер (Швейцария, 6) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:0

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Евгений Петров все материалы автора

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