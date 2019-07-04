Федерер пробился в третий круг Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга он в трех сетах обыграл представителя Великобритании Джея Кларка - 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Матч продолжался 1 час 39 минут.

В следующем матче Федерер сыграет с победителем пары Люка Пуй (Франция) – Грегуар Баррер (Франция).

Также стали известны и другие результаты игрового дня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Джей Кларк (Великобритания, WC) - 6:1, 7:6 (7:3), 6:2

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Рикардас Беранкис (Литва) - 7:6 (7:4), 6:3, 6:3

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Джон Изнер (США, 9) - 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:1, 6:4

Жоау Соуза (Португалия) - Марин Чилич (Хорватия, 13) - 6:4, 6:4, 6:4