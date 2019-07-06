20:54 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона

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Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый раунд Уимблдона. В матче третьего круга он в трех сетах обыграл француза Люка Пуйя - 7:5, 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 8 минут.

В следующем матче Федерер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Люка Пуй (Франция, 27) - 7:5, 6:2, 7:6 (7:4)

Маттео Берреттини (Италия, 17) - Диего Шварцман (Аргентина, 24) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/1/

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