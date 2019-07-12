Федерер победил Надаля и вышел в финал "Уимблдона"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Уимблдонского турнира. Партия продолжалась более трех часов.

Федерер и Надаль проводили 40-й очный поединок. На счету швейцарца 16 побед, у испанца - 24. В предыдущий раз они встречались в полуфинале Roland Garros-2019, тогда победу одержал Надаль (6:3, 6:4, 6:2).

В решающем матче 37-летний Федерер встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который ранее победил Роберто Баутисту-Агута - 3:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Рафаэль Надаль (Испания, 3) - 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4