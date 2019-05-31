Федерер – первый в истории теннисист, сыгравший 400 одиночных матчей на турнирах "Большого шлема"

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер проводит свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
В эти минуты 37-летний спортсмен встречается с голландцем Каспером Руудом в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
Таким образом, Федерер стал первым человеком в истории тенниса, преодолевшим этот рубеж, сообщает пресс-служба Roland Garros. Свой первый матч на турнирах "Большого шлема" швейцарец сыграл 25 мая 1999 года.
One for the history books.@rogerfederer becomes the first person to contest 4⃣0⃣0⃣ Grand Slam matches. Congratulations 👏#RG19 pic.twitter.com/razs01VpQP— Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2019 г.
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