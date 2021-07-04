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Федерер отверг предположение о том, что успехи Джоковича и Надаля вынуждают его продолжать карьеру

10:50
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Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер отверг предположение о том, что успехи Новака Джоковича и Рафаэля Надаля вынуждают его продолжать карьеру теннисиста.

«Нет, не думаю, что я продолжаю играть только потому, что Джокович хорошо выступает или ставит новые рекорды. То же самое с Рафой. Я просто занимаюсь своим делом. У меня были свои проблемы с коленом, и это было в центре внимания. Меня очень впечатляет то, что он делает в этом году. В ближайшее время он снова добьется чего-то значимого. Он преуспел в Австралии, потом в Париже. Здесь он тоже выглядит фаворитом на любом этапе турнира. Он этого заслуживает, он много для этого сделал. Так что обыграть его будет сложно», — цитирует Федерера Reuters.

3 июля 39-летний швейцарец победил британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Следующим соперником Федерера станет итальянец Лоренцо Сонего.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/article/us-tennis-wimbledon-roger-idUSKCN2E90P9

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