Федерер оштрафован за ругательство во время матча на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер оштрафован за нецензурное выражение во время матча 1/4 финала Australian Open против Тенниса Сандгрена. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» заплатит штраф в размере 3000 долларов.

Во время матча он получил предупреждение, после чего нецензурно выругался. Судья не услышала его слова, но о них сообщила арбитр на линии.

Федерер вышел в полуфинал Australian Open, где сыграет с Новаком Джоковичем.