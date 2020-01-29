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Федерер оштрафован за ругательство во время матча на Australian Open

11:37

Швейцарец Роджер Федерер оштрафован за нецензурное выражение во время матча 1/4 финала Australian Open против Тенниса Сандгрена. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» заплатит штраф в размере 3000 долларов.

Во время матча он получил предупреждение, после чего нецензурно выругался. Судья не услышала его слова, но о них сообщила арбитр на линии.

Федерер вышел в полуфинал Australian Open, где сыграет с Новаком Джоковичем.

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