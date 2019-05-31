Федерер обыграл Рууда в третьем круге Roland Garros

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер​ вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах голландца Каспера Рууда – ​6:3, 6:1, 7:6 (10:8).

В четвертом круге 37-летний Федерер встретится с победителем пары Николя Маю (Франция) – Леонардо Майер (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:1, 7:6 (10:8)