Федерер обыграл Краиновича и пробился в третий раунд Australian Open
14:29
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл серба Филипа Краиновича (6:1, 6:4, 6:1) в матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде швейцарец сыграет с австралийцем Джоном Миллмэном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Филип Краинович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:1
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