Федерер обыграл Краиновича и пробился в третий раунд Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл серба Филипа Краиновича (6:1, 6:4, 6:1) в матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде швейцарец сыграет с австралийцем Джоном Миллмэном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Филип Краинович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:1