Федерер, Надаль или Джокович. Кафельников сделал выбор

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью "СЭ" рассказал, кого можно будет считать величайшим теннисистом в истории – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.

– Они в любом случае уже вписали свои имена в историю тенниса. Но признания будет еще больше, если, например, Надаль возьмет и выиграет 21 турнир "Большого шлема" и обойдет Федерера в этом компоненте. То же самое можно сказать и о Джоковиче. Если он в ближайшее время выиграет еще достаточно мэйджоров, а Федерер к тому моменту уже закончит свою карьеру, тогда да. По крайней мере, для меня это будет важным фактором, чтобы признать величие Джоковича по сравнению с Федерером. Для меня, как для теннисиста, это действительно будет так: кто из них закончит гонку за число побед на турнирах "Большого шлема" на первом месте, тот и будет более великим. Но я ни в коем случае не занижаю достоинства каждого из них.

Полное интервью Евгения Кафельникова