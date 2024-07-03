Рууд уступил Фоньини во втором круге Уимблдона
Норвежец Каспер Рууд проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона — 4:6, 5:7, 7:6 (7:1), 3:6.
Матч длился 3 часа 22 минуты.
Фоньини вышел в третий круг и встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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