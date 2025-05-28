Алькарас прошел в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанец Карлос Алькарас обыграл Фабиана Марожана из Венгрии во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. Матч длился 2 часа 11 минут.

2-я ракетка мира Алькарас за игру сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17. У Марожана, занимающего 56-е место в рейтинге ATP, 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге 22-летний испанец сыграет с победителем матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2

Кантен Алис (Франция) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:5