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«Ей не пришлось ехать в больницу». Джокович попытался оправдать свой поступок

01:23
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Сербский теннисист Новак Джокович? после инцидента в матче 1/8 финала US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты попытался оправдаться, ссылаясь на несерьезность травмы. Сербский теннисист ударил мячом в судью и ему засчитали поражение.

— Из-за этого ей не нужно ехать в больницу, — цитирует New York Times Джоковича. — И в этой ситуации вы выберете вариант наказания, прописанный в регламенте, по умолчанию? Моя карьера, турнир Большого шлема, в центре внимания.

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