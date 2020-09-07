«Ей не пришлось ехать в больницу». Джокович попытался оправдать свой поступок

Сербский теннисист Новак Джокович? после инцидента в матче 1/8 финала US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты попытался оправдаться, ссылаясь на несерьезность травмы. Сербский теннисист ударил мячом в судью и ему засчитали поражение.

— Из-за этого ей не нужно ехать в больницу, — цитирует New York Times Джоковича. — И в этой ситуации вы выберете вариант наказания, прописанный в регламенте, по умолчанию? Моя карьера, турнир Большого шлема, в центре внимания.