Евгений Кафельников: «В чем эпизод Джоковича спорный? Регламент для всех одинаковый»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open. В воскресенье сербский теннисист в первом сете матча 1/8 финала Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо-Бусты (5:6) отбросил мяч в сторону арбитра и попал в лайнсмена, за что и был наказан.

— Что тут обсуждать? В чем этот эпизод спорный? В сто из ста подобных случаев теннисистов дисквалифицировали, — заявил Кафельников «СЭ». — Регламент для всех одинаковый, случайно ты ударил или нет, первая ты ракетка или 121-я. Я не знаю, почему Шамиль Анвярович Тарпищев говорит, что не понимает этой дисквалификации. Есть регламент. Разные были случаи, за неспортивное поведение всегда теннисиста дисквалифицируют. Что тут вообще обсуждать? (Сергей Федоров)

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