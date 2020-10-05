Евгений Кафельников: «Рублев должен ставить задачу выиграть «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился с «СЭ» впечатлениями от выступления Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Рублев встречался с венгром Мартоном Фучовичем и победил со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). В четвертьфинале россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

— Рублев должен ставить себе задачу выиграть турнир, — сказал Кафельников «СЭ». — Пока он оправдывает ожидания. Сегодня обыграл Фучовича за счет морально-волевых качеств. Теперь задача обыграть в четвертьфинале Циципаса. Шансы выйти в полуфинал есть.

— Рублева можно назвать одним из фаворитов турнира?

— Сложно сказать. Наверное, главный фаворит турнира все-таки Надаль. (Константин Колмаков)