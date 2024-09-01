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Сегодня, 06:20

Кафельников: «Шансы Рублева и Димитрова 50 на 50»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении россиянина Андрея Рублева на US Open-2024. В третьем круге Рублева переиграл Иржи Легечку — 6:3, 7:5, 6:4.

«Я не смотрел матч Рублева с Легечкой. Поэтому по нюансам без комментариев. По счету победа уверенная. Кто фаворит в паре Рублев — Димитров? Мне сложно сказать, поэтому пусть 50 на 50. Затрудняюсь ответить, сильнее ли Димитров Легечки на сегодняшний день или нет», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В четвертом круге Рублев сыграет с Григором Димитровым (Болгария). Матч состоится 1 сентября.

Источник: РБ Спорт
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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