Евгений Кафельников: «Очень жаль Хачанова»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче третьего круга Australian Open от местного теннисистка Ника Кирьоса. Россиянин ушел с 0-2, но уступил на тай-брейке решающего сета.

— Очень жаль Карена! — написал Кафельников в своем Twitter. — Не опустил руки после второго сета и продолжил бороться! Фортуна обязательно ему улыбнется за такие матчи в этом году.