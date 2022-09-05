Кафельников надеется, что Медведев сможет вернуть звание первой ракетки мира

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников надеется, что российский теннисист Даниил Медведев сможет вернуть себе лидерство в мировом рейтинге.

«Сложно сказать, вернется он на первое место или нет, сейчас конкуренция очень высокая. Надеюсь, что он сможет это сделать, когда это произойдет — я не знаю», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Он также оценил шансы Карена Хачанова победить Ника Кирьоса в четвертьфинале US Open.

«Я думаю, шансы 60 на 40 в пользу Кирьоса. То, что Карен вышел во вторую неделю турнира, это приятный сюрприз, никто этого не ожидал, в том числе я. У нас осталось двое представителей на US Open — Хачанов и Андрей Рублев, будем за них болеть», — сказал Кафельников.

В понедельник Медведев уступил австралийцу Кирьосу в матче четвертого круга US Open. Медведев не смог защитить очки за победу на турнире в прошлом году, поэтому по окончании соревнований потеряет первое место в рейтинге ATP.