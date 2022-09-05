Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 15:18

Кафельников надеется, что Медведев сможет вернуть звание первой ракетки мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников надеется, что российский теннисист Даниил Медведев сможет вернуть себе лидерство в мировом рейтинге.

«Сложно сказать, вернется он на первое место или нет, сейчас конкуренция очень высокая. Надеюсь, что он сможет это сделать, когда это произойдет — я не знаю», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Он также оценил шансы Карена Хачанова победить Ника Кирьоса в четвертьфинале US Open.

«Я думаю, шансы 60 на 40 в пользу Кирьоса. То, что Карен вышел во вторую неделю турнира, это приятный сюрприз, никто этого не ожидал, в том числе я. У нас осталось двое представителей на US Open — Хачанов и Андрей Рублев, будем за них болеть», — сказал Кафельников.

В понедельник Медведев уступил австралийцу Кирьосу в матче четвертого круга US Open. Медведев не смог защитить очки за победу на турнире в прошлом году, поэтому по окончании соревнований потеряет первое место в рейтинге ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/15651383
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
3
1
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
Тренер Надаля считает, что испанец проводит идеальный сезон
Тарпищев высказался о том, что Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP
Тарпищев назвал главные причины поражения Медведева в 1/8 финала US Open
Медведев о потере первой строчки: «Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен»
Медведев дважды за месяц проиграл шоумену из Австралии. Даниил больше не первая ракетка мира
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open
Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open
Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берреттини о матче с Руудом: «Главное перехватить инициативу. Заставлю его побегать, а сам не буду»

Тренер Надаля считает, что испанец проводит идеальный сезон
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости