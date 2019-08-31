Евгений Кафельников: «Медведеву 23 года. О какой усталости можно говорить»
06:06
Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о старте Даниила Медведева на US Open. После матча второго круга он жаловался на судороги.
— Парню 23 года, — цитирует gotennis Кафельникова. — О какой усталости можно говорить. Метаболизм в этом возрасте работает хорошо. Ему не нужно на восстановление после игры два-три дня, как бывает у ветеранов. Возможна психологическая усталость, потому что играть три недели на таком высоком уровне действительно тяжело. Но не физическая. Тем более что два матча на нынешнем турнире не были у Даниила столь уж напряженными.
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