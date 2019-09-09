Евгений Кафельников: «Медведев может быть абсолютно горд собой»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высоко оценил выступление Даниила Медведева в финале US Open против Рафаэля Надаля. Он отметил, что россиянин, несмотря на поражение, был близок к победе.

— Самое главное, что у него было желание бороться, несмотря на то что ситуация была критическая, — цитирует РБК кафельникова. — Он уступил в первых двух сетах, проигрывал брейк-пойнт в третьем сете, но не сложил руки, а продолжал бороться.



Наверное, это самые главные качества, которые есть у него в арсенале, — характер и желание. Я абсолютно доволен тем, что он оставил все силы на корте. Он может быть абсолютно горд собой.

акие тонкие нюансы могут чувствовать люди, которые разбираются в теннисе. Мне показалось, что Даниил взял ход игры в свои руки. Обидно, что сейчас такой результат, но ничего не поделаешь. Трудно сказать, почему до победы не довел Даниил. Наверное, это опыт. Был момент в пятом сете, когда он простой удар с лета не смог исполнить. Я даже в Twitter об этом написал: «Этот удар с лета может стать решающим». Так и получилось.