Кафельников: «Синнер — явный фаворит против Медведева»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Синнер — фаворит матча против Медведева. Букмекеры котируют шансы Даниила как один к трем — я согласен с этим. Можно ли считать такой матч скрытым финалом ? Не придаю значения таким разговорам», — сказал Кафельников.

Матч Синнер — Медведев состоится 4 сентября.