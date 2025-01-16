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Кафельников: «Видимо, предсезонная подготовка Медведева была неидеальной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Таиланда Касидитом Самреем в матче первого круга Australian Open.

«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребенок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — цитирует ТАСС Кафельникова.

Медведев выиграл у Самрея со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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