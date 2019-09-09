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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Евгений Кафельников: «Характер и мастерство Медведева позволят ему не один раз сыграть в финалах турниров «Большого шлема»

05:45
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале US Open от Рафаэля Надаля.

— Независимо от результата характер и мастерство Даниила позволят ему еще не один раз сыграть в финалах турниров «Большого шлема, — написал Кафельников в своем Twitter. —  Приобретенный им опыт в сегодняшнем матче даром не пройдет. Ты молодчина. Очень жаль, что не может быть двух чемпионов US Open. Заслужили оба.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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