Эванс заявил, что планирует выбить Рублева из колеи в матче третьего круга Australian Open

Британский теннисист Дэн Эванс высказался о предстоящем матче с россиянином Андреем Рублевым в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Я никогда не играл с ним на «Большом шлеме», так что это немного другое. Жду с нетерпением. Хочется играть такие матчи. Да, я приехал сюда с мыслью выйти в третий круг, в который меня должен привести мой посев. Впереди матч, который я могу выиграть, но он будет очень сложным. Да, жду с нетерпением. Будет очень весело. Конечно, я планирую выбить его из колеи своей игрой, и в последние несколько раз у меня это неплохо получалось. Посмотрим, как он отреагирует. Я уверен, что у него будет другой план», — сказал Эванс на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, имеет ли какое-то значение время начала матча.

«Если это не первый запуск и солнце не мешает, мне все равно, во сколько. Солнце все усложняет, когда играешь первым запуском. Да, было бы здорово сыграть попозже, но я довольно спокойно отнесусь, во сколько бы нас ни поставили», — добавил Эванс.

Сейчас счет в личных встречах Рублев — Эванс — 3:3.