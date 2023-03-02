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Сегодня, 13:51

Эванс выступил против лишения британских турниров лицензий в случае недопуска россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бринский теннисист Дэниел Эванс отреагировал на то, что ATP и WTA могут лишить лицензий турниры в Великобритании в случае повторного недопуска российских и белорусских игроков.

«Будет печально, если Queen's Club не пройдет. Я вообще не люблю угрозы. И ATP не стоит бросать камни, живя в стеклянном доме. Queen's — один из лучших и самых престижных турниров, и он очень много дал туру. И его отмена повлияет на всех британцев. Они не получат шансы выступить по wild card», — приводит слова Эванса ВВС.

Также 32-летний спортсмен не считает, что угрозы лишить LTA лицензии приведут к решению вопроса.

«В целом я обычно поддерживаю ATP, они очень здорово работают. Но тут нужно вести рациональный разговор. Не думаю, что угрозы лишить LTA лицензии на эти турниры приведут к решению вопроса. Должен преобладать здравый смысл. У LTA руки тоже немного связаны. Эта тема больше теннисных федераций и управляющих организаций», — сказал Эванс.

Теннисисты из России и Белоруссии допускаются в нейтральном статусе на все турниры ATP и WTA, кроме тех, которые проходят на территории Великобритании.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки.

Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Логотип Уимблдона. Великобритания может лишиться теннисных турниров из-за россиян. Насколько все серьезно?

Источник: ВВС
Теннис
Дэниел Эванс
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