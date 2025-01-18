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Сегодня, 07:11

Свентек сыграет с Евой Лис в четвертом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкая теннисистка Ева Лис обыграла румынку Жаклин Кристьян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 4:6, 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 28 минут.

В следующем круге немка встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ева Лис (Германия, LL) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
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