Ева Лис стала первым лаки-лузером, вышедшим в четвертый круг женского Australian Open с 1988 года

Немецкая теннисистка Ева Лис обыграла румынку Жаклин Кристьян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 4:6, 6:3, 6:3.

23-летняя немка попала на турнир в качестве лаки-лузера — она уступила в финале квалификации, но вышла в основную стадию благодаря снятию россиянки Анны Калинской.

Лис стала первым лаки-лузером, вышедшим в четвертый круг Australian Open в женском одиночном разряде с момента переезда турнира в Мельбурн-парк в 1988 году.

В четвертом круге немка встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.