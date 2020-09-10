Известный российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги 1/4 финала US Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, а также высказался о перспективах Медведева в полуфинале с Домиником Тимом.

— У Медведева невероятная работа ног, он достает вообще все мячи, даже самые безнадежные, — заявил он «СЭ». — По идее Рублев играет очень быстро, но Даниил его опережал. Оба показали отличный темп.

Считаю, что матч Тим — Медведев — это досрочный финал турнира. Даниил набрал по ходу соревнования колоссальную форму. Доминик сейчас в большом порядке и просто выносит в одну калитку своих соперников на US Open. Это будет очень большой матч. (Севастиан Терлецкий)

Встреча 1/2 финала Открытого чемпионата США Медведев — Тим состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.