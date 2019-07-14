Это было невероятно! Джокович победил Федерера в эпичном финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира "Большого шлема" Уимблдон. В финальном матче первая ракетка мира в пяти сетах обыграл Роджера Федерера – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
Встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Это рекорд продолжительности решающего матча на Уимблдоне. В пятом сете впервые в истории Уибмлдона был сыгран решающий одиночный тай-брейк (правило о нем было введено с этого года).
Федерер подавал на матч при счете 8:7 и 40:15 в пятом сете – однако Джокович отыграл два матч-болла.
32-летний Джокович стал 16-кратным победителем турниров "Большого шлема", это его пятый титул на Уимблдоне (2011, 2014, 2015, 2018 и 2019).
37-летний Федерер – 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", восемь раз выигрывал Уимблдон (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 и 2017).
A match for the ages…— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019
The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)