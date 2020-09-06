Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча 4-го круга US Open против россиянина Андрея Рублева. В прошлом году на Открытом чемпионате США победу отпраздновал итальянец (6:1, 6:4, 7:6 (7:5)).

«Это будет реванш. Год назад мы уже встречались с Рублевым на этой стадии турнира. Но за это время многое изменилось, мы стали совсем другими теннисистами», — цитирует Берреттини Tennis Head.

«Рублев очень классно начал текущий сезон. Он прогрессирует с каждым матчем, более того, хорошо выступает на разных покрытиях. Игра будет непростая, ведь мы очень хорошо знаем друг друга. Важно найти новое оружие, чтобы победить», — отметил итальянец.

Встреча Берреттини — Рублев состоится 7 сентября.