Зверев обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала US Open

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Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге US Open обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. На счету 27-летнего немца 12 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 реализованныз брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала Зверев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3