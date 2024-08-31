Зверев обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге US Open обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. На счету 27-летнего немца 12 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 реализованныз брейк-пойнтов из 12.
В 1/8 финала Зверев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3
Новости