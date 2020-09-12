Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над Даниилом Медведевым (6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)) в полуфинале US Open.

«Если бы играл в ритме Медведева — точно бы проиграл. В таком темпе у меня не было был шансов, ведь Даниил практически не ошибается. Здесь главная задача была сломать игру россиянина. Пришлось использовать подрезки, удары с вращением и высоким отскоком мяча. Это мне удалось, — цитирует австрийца официальный сайт турнира. — Медведев — один из тех, кто близок к топ-теннисистам по уровню игры. Причем свою «планку» он держит на протяжении всего матча».

В финале Открытого чемпионата США Тим сыграет против Александра Зверева в воскресенье.