Самсонова разгромила американку Крюгер и прошла в четвертый круг US Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала разгромную победу над американкой Эшлин Крюгер в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:1.
Крюгер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У Самсоновой ни одного эйса и двойной ошибки, а также пять реализованных брейков из 11.
В четвертом круге US Open-2024 Самсонова сыграет с победительницей противостояния Ига Свентек (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Эшлин Крюгер (США) — 6:1, 6:1
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