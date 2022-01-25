Барти вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с Киз

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За выход в финал Барти поборется с с еще одной американкой Мэдисон Киз. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Четвертьфинал Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21) — 6:2, 6:0