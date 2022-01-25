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Сегодня, 12:31

Барти вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с Киз

Роман Шишов
Корреспондент
Эшли Барти.
Фото Reuters

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

За выход в финал Барти поборется с с еще одной американкой Мэдисон Киз.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21) — 6:2, 6:0

Australian Open
Джессика Пегула
Эшли Барти
1
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