Барти вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с Киз
Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
За выход в финал Барти поборется с с еще одной американкой Мэдисон Киз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21) — 6:2, 6:0
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