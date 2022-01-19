Эшли Барти прошла в третий круг Australian Open

Австралийка Эшли Барти вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Барти победила итальянку Лючию Бронцетти в двух сетах — 6:1, 6:1.

В третьем круге австралийка сыграет с другой представительницей Италии, Камилой Джорджи, которая победила Терезу Мартинцову из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Лючия Бронцетти (Италия, Q) — 6:1, 6:1

Камила Джорджи (Италия, 30) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:2)